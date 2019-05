CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI AGNELLI PARATICI / In casa Juventus c'è attesa per l'incontro tra Agnelli e Allegri, in programma nella giornata di domani. In ballo c'è il futuro del tecnico, che rischia di essere lontano dalla panchina bianconera dopo cinque anni di trionfi. Intanto, in attesa del summit con l'allenatore, stasera il presidente juventino è a Stresa con il d.s. Paratici e altri dirigenti per un evento benefico: inevitabile pensare che durante la cena si possa parlare ulteriormente di Allegri.

Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come già anticipato da Calciomercato.it, Agnelli è propenso a proseguire con Allegri, molto meno a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2020. Il tecnico, dal canto suo, oltre al prolungamento, vorrebbe maggiori cambiamenti nella rosa bianconera, eventualità già bocciata da Nedved. In caso di separazione, molteplici sono i nomi accostati alla Juve: dal sogno Guardiola all'opzione Deschamps, fino agli italiani Di Francesco, Giampaolo e Simone Inzaghi; dall'estero, inoltre, resta valida anche l'ipotesi Pochettino, tecnico argentino che ha guidato il Tottenham alla finale di Champions League. Sono ore caldissime per il destino della 'Vecchia Signora'.

