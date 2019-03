CALCIOMERCATO ROMA BENEDETTO BOCA JUNIORS BURDISSO - La visita di Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, alla Roma ha dato il la ad una ridda di voci di calciomercato. I nomi circolati sono quelli di Nahitan Nandez, 23enne centrocampista uruguaiano, il 19enne Augustin Almendra (già accostato al Napoli nei mesi scorsi) e dell'attaccante Cristian Pavon. Nomi noti per la Serie A: in particolare, Nandez è stato ad un passo dal vestire la maglia del Cagliari a gennaio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Adesso, come raccontato da Calciomercato.it , le insidie maggiori arrivano da due club inglesi. Nel frattempo, potrebbe tornare di moda in casa giallorossa il nome di Dario. Il 28enne bomber argentino è un calciatore del quale già si è parlato per la Roma nell'estate del 2017, mentre recentemente è stato accostato anche al Napoli. I capitolini dovranno capire quale sarà il futuro di Edin col bosniaco in bilico . In caso di addio, gli uominidel presidente Jamesdovranno cercare un nuovo numero nove. Da capire, in ogni caso, l'eventuale volontà degli 'Xeneizes' di privarsi del 'Pipa'. Ma il suo è un nome da tenere in considerazione per il mercato italiano della prossima estate.