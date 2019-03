NAPOLI JUVENTUS ANCELOTTI ESPULSIONE MERET / C'è delusione per la sconfitta che chiude definitivamente i discorsi per la corsa allo scudetto, ma Carlo Ancelotti raccoglie segnali molto positivi per il prossimo futuro dal suo Napoli contro la Juventus. Nel post-partita del 'San Paolo', il tecnico degli azzurri interviene ai microfoni di 'Sky' partendo dall'analisi dell'episodio dell'espulsione di Meret che ha infiammato la discussione: "Di certo è che Meret non lo tocca (Ronaldo, ndr), dopo ci sono tutte queste cose da vedere sull'intenzione, il tentativo di tocco - esordisce Ancelotti -. Questo ha condizionato la partita. Ci siamo ritrovati 2-0, ma le uniche cose che abbiamo sbagliato sono state il posizionamento della barriera e il calcio d'angolo. Sulla barriera ha saltato Zielinski e la palla è passata sopra lui".

Quindi Ancelotti prosegue: "Rimpianti no, non ne abbiamo, la Juve ha fatto un ruolino di marcia straordinario e annacqua il nostro campionato. Questa è una prestazione che mi rincuora e mi dà molta fiducia per i prossimi impegni e un futuro un po' più lontano. Questa squadra ha nelle corde tanta qualità e tanta forza, quindi dobbiamo insistere e continuare ad essere sempre più convinti delle nostre qualità. Stiamo facendo una stagione positiva, abbiamo inserito giocatori giovani,.

Non possiamo vincere partite come ha vinto la Juve stasera, noi abbiamo qualità differenti e dobbiamo affidarci di più al gioco. Li abbiamo schiacciati per 45’ nella loro area, di più non potevamo fare".

Ancelotti ha poi parlato in conferenza. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it:

“La partita è stata condizionata dall’episodio di Meret, molto controverso. L’arbitro doveva andare a controllare il VAR vista la situazione. I 16 punti di distanza sono realistici? La Juve ha fatto molto bene, poi se si tiene in considerazione la partita di stasera non lo sono, siamo stati superiori a loro nella seconda parte, i ragazzi hanno sorpreso anche me. Questo mi dà fiducia per le prossime partite, siamo in grande salute. Il rigorista è sempre stato Insigne, ma chi tira i rigori li può anche sbagliare, questo è il calcio. Siamo dispiaciuti perché non meritavamo di perdere, piuttosto dovevamo vincerla. Per avvicinarci alla Juve dobbiamo migliorare e continuare a crescere. La squadra lo sta facendo molto velocemente, abbiamo cambiato molto ma i segnali che arrivano sono forti. Ogni partita può essere importante per noi. Giovedì sarà tosta, in pochi conoscono il Salisburgo, servirà una gara di intensità come stasera, dovremo essere pronti. Ma la squadra crede in quello che fa, questa è la migliore medicina. Abbiamo messo sotto la Juve, mica una squadra qualsiasi, questo ci conforta. Contestazione del San Paolo a ADL? Oggi la squadra ha spinto il pubblico, questo connubio è benzina importante”.

Dall'inviato Gennaro Arpaia

