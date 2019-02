CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus ha risposto anche a una domanda sul suo futuro e sul possibile rinnovo ispirato da quello di Simeone. Il tecnico bianconero ha affermato: "Ho un contratto con la Juve fino al 2020.

In questo momento, a 24 ore dalla partita, il problema non è il mio contratto. Sto molto bene alla Juve, dobbiamo finire una stagione importante, c'è la Champions dove vogliamo arrivare fino in fondo e il campionato che non è ancora chiuso. Da domani alla sfida contro ilci attendono 10 giorni molto importanti".