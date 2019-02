CALCIOMERCATO ROMA MONCHI ZANIOLO DZEKO/ Monchi, direttore sportivo della Roma, è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti dall'inizio della sfida con il Bologna. Il dirigente spagnolo si è soffermato soprattutto sulla situazione di Zaniolo: "Non è facile.

Dobbiamo capire che a volte succedono queste cose che non si riescono a gestire, ma dobbiamo tutti essere più vicini al calciatore per fargli avere una crescita normale, il ragazzo ha la testa giusta".

Su Dzeko invece: "Noi siamo molto soddisfatti del lavoro di Edin e lui lo sa, adesso pensiamo solo al presente, più volte ha detto di voler restare, quindi è tutto tranquillo".

