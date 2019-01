Calciomercato Juventus, che assist per Mbappé

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / Protagonista assoluto nel clamoroso 9-0 del Psg contro il Guigamp, Kylian Mbappé ha parlato anche del suo futuro al termine della partita di ieri. Seguito, tra le altre, da Juventus e Real Madrid, l'ex Monaco non ha affatto chiuso la porta all'eventuale addio, lanciando un messaggio ai suoi tanti estimatori. "Sto molto bene qui, però nel calcio non si sa mai. Ho un contratto fino al 2021 e ora non è il momento di pensare ad altre cose.

A gennaio abbiamo bisogno di qualche rinforzo, lo sappiamo. Ma a questo ci pensano altre persone". CLICCA QUI per restare aggiornato sul calciomercato.

Tra gli obiettivi principali della squadra parigina c'è sicuramente un centrocampista centrale, come testimonia la trattativa avanzata per Leandro Paredes. Per giugno si continua a lavorare alacremente sul fronte Frenkie de Jong, nel tentativo di respingere anche l'ultimo rilancio del Barcellona per il centrocampista dell'Ajax.

