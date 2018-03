CALCIOMERCATO JUVENTUS SPAL MAROTTA / A pochi minuti da Spal-Juventus, Beppe Marotta ha fatto il punto sul futuro dei bianconeri e gli obiettivi di calciomercato: "Juve su Wilshere? Ogni giorno siamo sempre indicati come squadra che compra. Già oggi abbiamo una rosa numericamente sufficiente per affrontare le competizioni, nel nuovo ciclo con Agnelli siamo migliorati da questo punti di vista. Coglieremo le opportunità, siamo in fase di monitoraggio. Siamo concentrati anche su Emre Can, il quale dovrà dare delle risposte. Sarà lui il primo obiettivo qualora dovesse dare risposte positive. Se ci fossero risposte negative, evidentemente punteremo l'attenzione su altri giocatori - spiega il dirigente a 'Premium Sport' - Allegri in orbita PSG? E superfluo dire che ha un contratto con noi per altri anni. Il rapporto con lui è ottimo. Noi siamo la juventus, tra le prime squadre al mondo.

Juventus, Marotta carico: "La Spal il nostro Real Madrid"

Credo possa togliersi soddisfazioni con questa squadra, per noi il problema non sussiste".

Il dirigente ha parlato anche della gara di stasera contro la Spal: "Il nostro Real madrid di tasera si chiama Spal, quello successivo si chiama Milan. Anticipare la gara col Milan? Abbiamo valutato tutto. Come sapete il prossimo è un turno delicato, ci sono tanti calciatori in giro per il mondo e il loro rientro è lungo, cercare di anticipare sarebbe una soluzione illogica. Non dobbiamo trovare assolutamente scuse, non dobbiamo galoppare la cultura dell'alibi".

BUFFON - "Convocazione in Nazionale? Sono valutazioni fatte da Di Bagio che avranno una certa logica. Se ha risposto lo ha fatto con grande piacere, per lui è sempre motivo di orgoglio giocare con la maglia azzurra".

HIGUAIN - "Miglior 'Pipita' di sempre? E' sempre stato un buon gicoatore, adesso ha uno stato di forma eccezionale, la squadra supporta lui e viceversa. Sa accompagnare l'azione, sono caratteristiche fondamentali per un campione. Credo sia all'apice della sua carriera".

CHAMPIONS - "Anno buono per vincerla? La Juve storicamente è sempre stata impegnata su più fronti, quel DNA che viene trasmesso a tutte le sue componenti. Speriamo sia sempre l'anno buono, quest'anno abbiamo un ostacolo in più, che è il Real Madrid, la squadra in assoluto migliore al mondo in termini di qualità e statistiche. E' un ostacoloimportante che affronteremo senza paura e con rispetto. Questa sera siamo impegnati in un altro torneo importante che si chiama Scudetto".