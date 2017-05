Napoli, un anno da urlo: tutti i record dei ragazzi di Sarri

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

01/05/2017

NAPOLI RECORD SARRI / Un Napoli da record. Mai definizione fu più azzeccata. Gli azzurri di Maurizio Sarri escono con i tre punti in tasca da San Siro, ancora una volta: era già accaduto col Milan a gennaio. E proprio qui si registra il primo record assoluto: gli azzurri, come confermato dalle ultime news Napoli, non vincevano entrambe le trasferte milanesi da ben 85 anni e nella storia napoletana mai era accaduto di vincere contro le milanesi in tutti e quattro i faccia a faccia stagionali.



Questo Napoli, invece, ce l'ha fatta, annichilendo Montella prima e Pioli poi, mandando nel baratro l'intera Milano che è oggi in mano ai cinesi. Numeri ancora più impressionanti se il quadro lo si allarga da Milano a Roma: anche nella capitale, infatti, il Napoli ci ha vinto per ben due volte in questa stagione, altro record stracciato dai partenopei e da consegnare delicatamente agli annali della società di Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro è a Los Angeles, ma anche dagli States non può non godersi lo spettacolo dei suoi ragazzi.

Un anno da record per il Napoli di Sarri che ora cerca la Champions diretta

Il Napoli che vola a Milano, poi, raggiunge le 11 vittorie esterne stagionali: mai nella sua storia gli azzurri avevano vinto così tanto lontano dal San Paolo, nemmeno negli anni dello scudetto. Superato il precedente record (tagliato con Rafa Benitez, 10 vittorie), ora la squadra di Sarri fa registrare lo stesso ruolino di marcia dentro e fuori da Fuorigrotta: 11 vittorie, 2 sconfitte, 4 pari. Tutto a suon di gol, perché nonostante la partenza di Gonzalo Higuain nell'ultimo calciomercato estivo, il Napoli non ha smesso di segnare: in campionato sono già 78 le reti, una cifra che in totale arriva fino ai 99 stagionali, ad un passo dalla tripla cifra. Merito anche dei bomber azzurri: nessuna squadra europea ha 4 marcatori in doppia cifra, cosa riuscita all'ombra del Vesuvio: Mertens, Insigne, Hamsik e Callejon (anche ieri decisivo) hanno saputo sostituire al meglio sia Higuain che l'infortunato Milik (fermo a quota 8 reti stagionali).



Il Napoli che ha saputo vincere per la prima volta nella sua storia anche il girone di Champions, ora insegue il secondo posto e lo fa con un altro record in tasca: mai gli azzurri avevano conquistato 74 punti in 34 giornate. Sarri batte Sarri, un punto in più rispetto ad un anno fa. Ma l'obiettivo è tornare in Europa dalla porta principale.