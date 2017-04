Serie A, Inter-Napoli: numeri e statistiche. Pioli e Sarri non conosco la 'X'

Maurizio Russo

30/04/2017 10:30

INTER NAPOLI NUMERI STATISTICHE / Il posticipo della 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno, mette di fronte Inter e Napoli. Si tratta della 71esima sfida nella massima serie al 'Meazza' tra i due club, con il bilancio che sorride ai nerazzurri: 46 vittorie contro le 8 azzurre a fronte di 16 pareggi. Il segno '1' è di gran lunga quello più ricorrente ed anche l'ultimo precedente dello scorso anno finì con un successo meneghino 2-0 firmato da Icardi e Brozovic. L'ultimo successo partenopeo risale invece al 2011: 0-3 con le reti di Campagnaro, Maggio e Hamsik. Le news Inter rivelano che quella sconfitta interruppe una striscia positiva di otto vittorie consecutive tra cui il roboante 4-0 del 1996 firmato dalle doppiette di Ganz e Branca. Il digiuno di successi esterni più lungo, tuttavia, è quello che vide il Napoli mai vittorioso a 'San Siro' per 26 anni tra il 1968 ed il 1994.

Inter-Napoli, mai un pareggio tra Pioli e Sarri

Per quanto riguarda i due allenatori, per Pioli - che salvo colpi di scena di calciomercato il prossimo anno cambierà squadra - si tratta del ventesimo confronto con il Napoli. Lo score finora è molto equilibrato: 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte di cui le ultime tre consecutive compresa la gara di andata sulle panchine di Inter, Lazio, Bologna, Chievo e Parma in Serie A e Salernitana in Serie B. Sarri, invece, è al settimo confronto con l'Inter: due successi e tre sconfitte, oltre al pareggio ai tempi dell'Empoli. Gli scontri diretti tra i due tecnici sono a favore del toscano: Pioli è stato battuto quattro volte e ha trionfato soltanto in due occasioni, tra cui quella del primo duello in assoluto nella serie cadetta tra il suo Modena ed il Pescara di Sarri.