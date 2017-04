FOTO CM.IT - Calciomercato Roma, affare Kessié: si attende nuovo incontro

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

28/04/2017 09:20

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' / Kessié-Roma: servirà un nuovo incontro per la fumata bianca definitiva. Nella giornata di ieri, attorno alle 15, è andato in scena un vertice tra le dirigenze di Roma e Atalanta, alla presenza del procuratore George Atangana, in zona centro a Milano in una delle 'basi' del quartiere generale delle aziende Percassi (ma la dirigenza giallorossa si è spostata per 'sviare' i curiosi),

L'intesa definitiva per il colpo di calciomercato Roma non è stata ancora raggiunta: l'offerta el club capitolino si attesta attorno agli 1,2 milioni di euro annui, mentre la richiesta di Atangana, che lavora per garantire al suo assistito il miglior ingaggio possibile, si avvicina ai 2 milioni. Sul tavolo, nonostante il pressing dell'agente, non ci sarebbero al momento altre offerte ufficiali per il giocatore: gli interessamenti sul calciomercato inglese di Manchester City e Chelsea (al momento concentrato sul fronte Bakayoko) non si sono tramutati in proposte ufficiali, mentre in Italia si è registrato nelle scorse settimane un timido sondaggio del Milan, che ha fatto seguito agli interessamenti di Juventus e Napoli.

Le parti si riaggiorneranno per il sì decisivo alla Roma, che vanta un saldo accordo con l'Atalanta sulla base di 25 milioni più bonus, più l'eventuale inserimento di Marchizza e Tumminello che potrebbe prima rinnovare il contratto coi giallorossi, attualmente in scadenza nel 2018.

L'espressione del volto di Percassi all'uscita del meeting era 'tutto un programma': l'Atalanta sperava di chiudere definitivamente l'affare già nella giornata di ieri, ma invece servirà un nuovo incontro tra Atangana e Monchi, che ieri ha fatto il suo debutto operativo come nuovo direttore sportivo della Roma, presentandosi alla dirigenza orobica e al procuratore.

S.D.