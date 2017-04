Calciomercato Inter, da Mbappé a Jardim: Ausilio vola nel Principato

Raffaele Amato

19/04/2017 10:45

CALCIOMERCATO INTER / Dopo aver fatto tappa al 'Santiago Bernabeu' per osservare da vicino alcuni protagonisti e non della discussa sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, Piero Ausilio è pronto a spostarsi nel Principato per l'altro match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. In proiezione calciomercato estivo, il direttore sportivo dell'Inter assisterà al match tra Monaco e Borussia Dortmund in cui figureranno diversi possibili o sicuri obiettivi della prossima sessione di campagna acquisti. Dal 'sogno', anche del Milan, Pierre-Emerick Aubameyang a quello di tutte le big europee Kylian Mbappé, passando per Weigl, Mendy, Dembélé fino a Sidibè, Fabinho e Bernardo Silva.

Calciomercato Inter, Ausilio a Monaco anche per Jardim

Gli occhi del dirigente interista saranno in un certo senso anche su Leonardo Jardim, il tecnico naturalizzato portoghese che sta trascinando la squadra monegascia sia in Ligue 1 che, appunto, nella massima competizione calcistica d'Europa. Con il 3-2 conquistato in Germania, il pass per le semifinali è davvero a un passo per il 42enne nato in Venezuela e che è molto apprezzato da Zhang Jindong per il suo calcio offensivo e la capacità di valorizzare al massimo i giovani. Secondo i rumors sul calciomercato Inter, per la successione di Stefano Pioli, tuttavia, rimane una terza scelta, un'alternativa a Conte e Simeone. Entrambi sono difficili da raggiungere perché legati e, a quanto pare, intenzionati a continuare la loro avventura alla guida rispettivamente di Chelsea e Atlético Madrid, nonostante l'azienda di Nanchino sia pronta a fare follie mettendo sul piatto tra i 10 e 15 milioni di euro l'anno per le prossime quattro-cinque stagioni.