Calciomercato Napoli, Venerato: "Rinnovi di Insigne e Mertens bloccano Sarri e Giuntoli"

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE MERTENS - Tengono banco in casa Napoli le trattative per i rinnovi di Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Una situazione da dipanare in fretta per la società di Aurelio De Laurentiis: "Al momento, i mancati rinnovi di Insigne e Mertens bloccano l'operato di Giuntoli e Sarri - le parole di Ciro Venerato, giornalista 'Rai', a 'Radio Crc' - L'attaccante napoletano non vuole cedere i diritti di immagine, o quantomeno li darebbe al Napoli se l'ingaggio fosse notevolmente migliorato e mi sembra assurdo che il club campano possa perdere un giocatore per i diritti di immagine. Mertens? Il Napoli è arrivato a 3 milioni per 4 anni, è una cifra che i legali del calciatore hanno accettato, il problema è extra calcistico".

