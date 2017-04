Calciomercato Fiorentina, Borja Valero: no alla Cina, ma il futuro è in dubbio

01/04/2017 13:15

CALCIOMERCATO FIORENTINA BORJA VALERO / Stando a quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', dopo aver rifutato in inverno la proposta dall'Hebei, Borja Valero potrebbe non essere così sicuro del suo futuro alla Fiorentina. Il regista spagnolo infatti ha un contratto che lo lega ai viola fino al 2019, ma l'ingaggio è alto per i parametri del club e non è da escludere che verranno fatte valutazioni in estate. Cessione o ritocco: qualcosa potrebbe accadere.

O.P.