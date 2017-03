Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Benatia: che intreccio col Bayern!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

31/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Il futuro di Medhi Benatia è deciso: come si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', il difensore marocchino verrà riscattato dalla Juventus, che entro il 30 maggio 2017 dovrà versare nelle casse del Bayern Monaco 17 milioni di euro. L'asse di calciomercato Juventus-Bayern, però, è ben più ampio: il club bavarese, infatti, confermerà in rosa Kingsley Coman, pagando 21 milioni di euro (cifra già pattuita, da aggiungere al prestito oneroso di 3 milioni). Il riscatto di Benatia, pertanto, rientrerà nell'operazione di calciomercato Coman, che a conti fatti verrà riscattato per 4 milioni dal club tedesco.

In casa Bayern Monaco, però, la Juve segue con particolare interesse l'evoluzione della situazione Douglas Costa: l'attuale valutazione di 50 milioni è considerata sproporzionata dalla dirigenza bianconera.