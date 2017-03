Calciomercato Juventus, Verratti resta il sogno. Ma in pole c'è il Barcellona

27/03/2017 10:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / Mancano ancora tre mesi all'estate di calciomercato, ma per Marco Verratti è già iniziato. La clamorosa eliminazione del suo Paris Saint-Germain per mano del Barcellona agli ottavi di Champions League hanno infiammato le voci sul suo possibile addio a fine stagione. "Il Psg è una buona squadra, ma non ancora ai livelli di Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona" ha ribadito proprio ieri dal ritiro della Nazionale. La Juventus continua a sognarlo ormai da anni e pure l'Inter, ora, si è inserita nella corsa al playmaker abruzzese. Stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', però, nonostante anche le italiane siano pronte ad investire cifre importantissime per convincerlo, sull'ex Pescara resta in pole position il Barcellona, che vorrebbe fare di lui l'erede di Iniesta in mezzo al campo.



L.P.