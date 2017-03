Barcellona, BOMBA Neymar: 200 milioni dal Manchester United!

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

27/03/2017 08:22

BARCELLONA NEYMAR MANCHESTER UNITED / "Il Manchester United è pazzo di Neymar". Apre così 'Sport', che in prima pagina lancia oggi un'autentica bomba che potrebbe esplodere durante il prossimo calciomercato. Stando a quanto riferisce il quotidiano catalano, infatti, i 'Red Devils' starebbero pianificando il clamoroso colpaccio Neymar e per metterlo a segno sarebbero disposti davvero a tutto. L'idea, che in Spagna danno per molto concreta, sarebbe quella di non intavolare alcuna trattativa con il Barcellona e presentarsi anzi con i 200 milioni di euro in contanti previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto del brasiliano, per il quale sarebbe pronto un accordo da 25 milioni di euro netti a stagione. I primi contatti tra lo United ed i rappresentanti del calciatore sarebbero già partiti, mentre lo stesso manager José Mourinho sarebbe regolarmente in contatto con Neymar per tentare di convincerlo. In allerta ci sarebbe anche il Chelsea, che però non pare disposto a spingersi fino alle cifre su cui sta ragionando lo United.