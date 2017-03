Italia, Ventura: "Bisogna mettersi in discussione. Under 21? Facciamo coincidere le esigenze"

26/03/2017 21:32

ITALIA VENTURA / L'Italia Under 21 giocherà questa estate l'Europeo di categoria. Difficilmente al momento capire con quali giocatori. Molti, infatti, hanno fatto il salto nella Nazionale maggiore. Giampiero Ventura, intervenuto al programma di Rai Tre, 'Che tempo che fa', in merito a ciò si è così espresso: "L'Europeo è una competizione importante e bisogna mettere in condizione la squadra di fare bene ma bisogna tenere conto che un mese e mezzo dopo c'è una partita importante contro la Spagna. Bisogna fare coincidere le esigenze di tutti"

NAZIONALE - "Faccio quello che posso e quello che penso sia giusto fare. E' giusto che i tifosi vogliano qualcosa in più sempre. Bisogna mettersi in discussione sempre: è questo che alla mia età mi porta ad avere voglia di scendere in campo fin da subito già martedì contro l'Olanda".

M.S.