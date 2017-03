Calciomercato, Tottenham e Lamela verso la separazione

25/03/2017 17:40

CALCIOMERCATO TOTTENHAM LAMELA / Attenzione alle notizie che arrivano dall'Inghilterra, perché di colpo il nome di Erik Lamela potrebbe infiammare il calciomercato. Frenato da diversi infortuni, l'argentino del Tottenham non scende in campo addirittura da ottobre e stando a quanto riferisce il britannico 'The Times' avrebbe avuto dei dissapori con la società in merito al lavoro per il suo recupero. Per questo sarebbe tutt'altro che difficile immaginare una sua cessione in estate con tanti club pronti all'assalto. Nei mesi scorsi, in particolare, anche il Milan era segnalato sulle sue tracce.



L.P.