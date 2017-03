Milan, 100 milioni raggiunti: closing alla vigilia del derby

25/03/2017 08:41

CALCIOMERCATO MILAN CLOSING BERLUSCONI / Passo cruciale per la cessione definitiva del Milan di Berlusconi alla cordata cinese rappresentata da Sino-Europe Sports. E' stata infatti raggiunta quota 100 milioni di euro, quella della nuova caparra necessaria per completare l'ultimo passo di questa lunga trattativa.

Nella giornata di mercoledì sono infatti stati accreditati 20 milioni di euro, mentre ieri mattina sono giunti nelle casse di Berlusconi altri 30 milioni, per un totale di 50. Mancherebbe dunque la metà che, stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sono stati garantiti da un'obbligazione rilasciata da una delel società di Li Yonghong.

Contratto rivisto, aggiornato e soprattutto firmato, stabilendo l'ufficialità della proroga sul closing, rimandato al prossimo 14 aprile, ovvero il giorno precedente il derby contro l'Inter. Una data simbolica, con la sfida ai nerazzurri che potrebbe essere la prima di un Milan cinese. Fininvest è però decisa a non consentire nuove proroghe. Non sarà dunque possibile condurre la trattativa oltre il 14 aprile, data utlima per il closing.

L.I.