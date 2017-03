Calciomercato Juventus, da Bernardeschi a Di Maria: tutti i colpi per 'blindare' Allegri

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI DI MARIA / Ora che la situazione di Arsene Wenger a Londra pare essersi stabilizzata, con l'allenatore francese destinato a restare ancora per (almeno) un'altra stagione sulla panchina dell'Arsenal, c'è curiosità attorno al destino di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', il tecnico livornese, a lungo vicino ai 'Gunners', è pronto a continuare con la Juventus (il progetto lo affascina ed è in grande sintonia con la dirigenza) ma chiederà un nuovo contratto fino al 2020 (la scadenza dell'attuale accordo è fissata a giugno 2018).

Le possibilità di un prolungamento del matrimonio sono segnalate in ascesa nel borsino di calciomercato Juventus, ma la certezza della fumata bianca si avrà solo dopo l'incontro tra l'allenatore e la dirigenza. Allegri non ha mai nascosto il desiderio di tentare un'esperienza all'estero in futuro ma, detto dell'Arsenal (e con un Barcellona intenzionato a puntare su Unzué per il 'dopo Luis Enrique'), l'unica occasione del calciomercato delle panchine per la stagione 2017/2018 potrebbe essere rappresentata dal Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, da Bernardeschi a Di Maria: gli acquisti per Allegri

La Juventus è decisa a 'tentare' Allegri con una campagna acquisti estiva di assoluto livello. I primi nomi della lista - oltre a Corentin Tolisso del Lione, da tempo nel mirino della Juve - sono Federico Bernardeschi della Fiorentina ed Angel Di Maria del PSG. In difesa spicca Mattia De Sciglio, terzino del Milan alle prese con un complicato rinnovo del contratto e 'pupillo' di Allegri, ma piacciono anche Grimaldo del Benfica e Sidibé del Monaco. A centrocampo, le alternative a Tolisso (e al sogno Verratti) sono rappresentate da Bakayoko del Monaco, Emre Can del Liverpool, Dahoud del Borussia Moenchengladbach e Goretzka dello Schalke 04. Tra trequarti e attacco, sul taccuino di Marotta e Paratici sono segnati in rosso anche i nomi di Berardi del Sassuolo, Douglas Costa del Bayern Monaco e Alexis Sanchez dell'Arsenal.