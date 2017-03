Milan-Genoa, Montella soddisfatto: "Giornata perfetta. Mati Fernandez? Gol meritato"

18/03/2017 23:25

MILAN GENOA/ Il tecnico del Milan Vincenzo Montella, ha commentato così il successo sul Genoa ottenuto dai rossoneri grazie ad una rete di Mati Fernandez: "Con la vittoria torna la serenità in classifica? Sicuramente ma la serenità c'era anche prima - ha dichiarato a 'Sky Sport' - vedo una squadra che è in lotta per gli obiettivi, vincere prima della sosta fa sempre piacere, diciamo che è una giornata perfetta. Il gol di Mati Fernandez e il grande assist di Lapadula? Hanno fatto bene, abbiamo cambiato in corsa la strategia rispetto a quello che avevamo preparato. L'azione però è merito dei ragazzi perché non era stata provata ieri.

ZAPATA - "Zapata ha fatto una grande partita, la squadra mi è piaciuta per la sua pazienza anche se potevamo chiuderla prima. Si è vista maturità e sono contento, stasera non c'erano tanti spazi in campo.

MATI FERNANDEZ - "Ocampos e Deulofeu larghi mi aiutano nello sviluppo della manovra? La scelta di Mati Fernandez è stata fatta anche per questo perché sa entrare negli spazi. Sono contento per la vittoria, per la squadra e soprattutto per Mati Fernandez che è arrivato infortunato, ha sofferto e se lo meritava. Il suo arrivo a Milano? Ci siamo mandati qualche messaggio ma è stata una scelta arrivata nelle ultime ore di mercato".