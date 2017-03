DIRETTA Sampdoria-Juventus, Allegri: "Non pensiamo al Barcellona. Chiellini out, anche con la Nazionale"

18/03/2017 13:50

SAMPDORIA JUVENTUS ALLEGRI - Vincere per andare alla sosta nelle migliori condizioni possibili. Domani a Genova contro la Sampdoria la Juventus non vuole fallire e centrare i tre punti. Per le news Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del 'Ferraris': Calciomercato.it segue in tempo reale le dichiarazioni del tecnico toscano.

SORTEGGIO - "Credo che sarà una grande sfida. E quando dico sarà intendo sarà perché mancano ancora 15 giorni e parlarne ora non ha senso. Abbiamo 4 sfide prima. Sarà una sfida di grande fascino e ce la giocheremo. La partita più importante è quella di domani. Domani sarà differente: affrontiamo una squadra in forma che ha vinto contro la Roma, il derby ed ha tanto entusiasmo. Dobbiamo vincere perché passa tanto di questo campionato".

FORMAZIONE - "Chiellini non sta bene, non giocherà e non andrà nemmeno in nazionale. Devo valutare se far giocare Bonucci o Rugani".

CAMPIONATO - "La Roma, così come il Napoli, può fare potenzialmente 30 punti. Non abbiamo ancora la certezza del secondo posto, quindi domani bisogna affrontare la partita con grande serenità. Il nostro obiettivo numero uno è il campionato perché rivincire sei scudetti di fila in Italia è un record difficilissimo. Mancano ancora 8 vittorie per la matematica. Dobbiamo fare attenzione alla Roma perché può sempre tornare in corsa: giovedì ha dimostrato di essere una grande squadra e di stare in forma. Noi dobbiamo affrontare con tranquillità ogni partita".

SAMPDORIA - "Hanno entusiasmo e un bravissimo allenatore. Non hanno nulla da perdere e, dopo la vittoria nel derby, cercheranno di coronare un sogno battendoci. Per questo se non ci mettiamo al loro livello saranno guai domani".

BARCELLONA - "Non voglio più tornare sul discorso, ma dico solo che per la Juventus deve essere la normalità giocare contro il Barcellona in Champions. Ad inizio anno volevamo arrivare tra le prime 8 in Europa e ci siamo riusciti. Ora pensiamo al resto".

