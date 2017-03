Calciomercato Celtic, UFFICIALE: Gordon blindato

09/03/2017 03:17

CELTIC GORDON CHELSEA - Dopo essere stato ripetutamente accostato al Chelsea nella scorsa sessione di calciomercato, Craig Gordon ha deciso di prolungare il suo accordo con il Celtic Glasgow. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club scozzese ha annunciato la firma del 34enne portiere fino al 30 giugno 2020.

A.L.

???? Hoops No.1 Craig Gordon has committed himself to the club by signing a new three-year deal keeping him at Celtic Park until 2020. pic.twitter.com/KIktVsklSN