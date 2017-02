Calciomercato, agente di Hernandez atteso in Cina. Ultime CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento @lentuzzo

23/02/2017 15:33

CALCIOMERCATO CINA HERNANDEZ / Il Bejing Guaon alza il pressing per Hernandez. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, l'agente dell'attaccante uruguaiano è atteso in Cina per trattare con la società asiatica che ha ritoccato l'offerta per il cartellino fino a 20 milioni. Per il calciatore ex Palermo è pronto, invece, un contratto triennale: l'operazione prosegue senza sosta, il calciomercato a Pechino chiude ufficialmente il 28.