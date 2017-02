Italia, Ventura: "Seguo Alex Telles da tempo"

21/02/2017 22:57

ITALIA VENTURA ALEX TELLES / Dopo l'apertura di Alex Telles quest'oggi è arrivata la risposta del ct Giampiero Ventura: "Sì, lo seguo da tempo. Se sarà eleggibile per la Nazionale, lo terrò in considerazione". Con queste parole, rilasciate a 'Record', il selezionatore azzurro non ha nascosto il proprio interesse per il terzino, brasiliano di nascita ma in possesso del passaporto italiano, con un trascorso all'Inter e oggi in forza al Porto.

"Non basta avere il doppio passaporto - ha proseguito Ventura - ma servono alcuni requisiti burocratici. Anche il Papu Gomez dell'Atalanta voleva giocare per l'Italia ma non è selezionabile. Stiamo seguendo Telles durante il campionato portoghese, lo vedremo anche in Champions contro la Juve: io sarò in tribuna a Torino".

Ventura, però, deve guardarsi bene dalla concorrenza della Seleçao tiene d'occhio Alex Telles: "Lo seguiamo e gestiremo il suo caso come tutti gli altri. Sappiamo che ha anche il passaporto italiano. Non lo convocheremo solo per portarlo in Brasile", ha spiegato Edu Gaspar, coordinatore delle nazionali brasiliane.

D.G.