Napoli, De Laurentiis e il nuovo stadio: "Ventimila posti, solo per chi ha studiato"

14/02/2017 16:22

NAPOLI DE LAURENTIIS STADIO / Uno stadio da ventimila posti destinato soltanto ai soci: questa l'ipotesi ventilata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ad alcuni tifosi prima del decollo per Madrid. Il numero uno azzurro ha affermato: "Penso a ventimila soci, con uno stadio da ventimila posti come un teatro, con le poltrone in pelle umana, alla Fantozzi. Non sono pochi ventimila posti, considerate che si tratterebbe di un club. Se ti iscrivi al circolo del Tennis, o ad un circolo qualsiasi, quelli vogliono sapere che fai, chi sei. Poi di questi ventimila posti possiamo anche decidere di regalarne cinquemila ai meno abbienti, che però hanno studiato, sono persone perbene".

E sul Real Madrid, De Laurentiis dice: "Speriamo di andare avanti e di portarvi oltre Madrid".

B.D.S.