Real Madrid-Napoli, Ronaldo ci sarà? Le ultime dall'allenamento

14/02/2017 12:00

REAL MADRID-NAPOLI / Allarme rientrato in casa Real Madrid: Cristiano Ronaldo ha preso parte all'allenamento di rifinitura in vista della partita di Champions League di domani contro il Napoli e, pertanto, dovrebbe scendere in campo al 'Santiago Bernabeu'. L'attaccante portoghese si era fermato nelle scorse ore per un dolore alla gamba destra. Alla seduta di allenamento ha preso parte anche Gareth Bale, che 'corre' verso la convocazione.

S.D.