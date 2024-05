DIRETTA | Torino-Milan, Pioli: “Ecco cosa mi aspetto. Non penso al futuro” LIVE

La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Torino-Milan, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A

Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Torino-Milan. Il tecnico dei rossoneri risponde alle domande dei giornalisti in vista della partita di domani contro la squadra di Ivan Juric.

Con l’obiettivo secondo posto, la stagione, di fatto, è andata in archivio. Il match contro i granata servirĂ così anche per vedere all’opera chi ha giocato meno.

Motivazioni dopo il secondo posto – “E’ stata una buona settimana, dopo la vittoria contro il Cagliari. La serenitĂ ci può aiutare a rendere al meglio domani. Mi aspetto una prestazione di livello contro una squadra che ha la miglior difesa in casa”.

Scelte – “Non si è allenato Theo Hernandez che ha avuto un attacco influenzale. Proverò a fare giocare tutti in queste ultime due partite. Avremo l’atteggiamento giusto”

Futuro – “Ultimi giorni al Milan? Chi per Giroud e Kajer? (sorride, ndr.). Cerco di non pensarci, incontrerò il club a fine stagione e faremo le nostre valutazione. Proviamo ad essere concentrati, poi eventualmente certe emozioni le conoscerò vivendole”.

Allegri – “Difficile giudicare da lontano. E’ un grande allenatore che ha vinto tantissimo. Per il ruolo che abbiamo dobbiamo gestire anche certe pressioni e aspettative. Nel calcio tutto è esagerato, quello che ha fatto riguarda lui e non do giudizi o commenti. Dirigenti? Io ho avuto un grande rapporto con tutti i miei dirigenti”