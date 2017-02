DIRETTA Serie A, Fiorentina-Udinese 0-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

11/02/2017 20:45

DIRETTA FIORENTINA UDINESE LIVE / Il secondo anticipo della 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno, mette di fronte Fiorentina e Udinese. Reduce dalla pesante sconfitta contro la Roma, la formazione di Paulo Sousa è chiamata al pronto riscatto per non perdere il treno europeo mentre quella di Delneri cerca il colpaccio per raggiungere la parte sinistra della classifica. Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, G. Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Milic; B. Valero, Bernardeschi; Babacar. All.: Sousa.

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Hallfredsson, Fofana, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All.: Delneri.

Classifica: Juventus punti 57; Napoli* 51; Roma 50; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Milan 40; Fiorentina 37; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese e Chievo 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa* 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13; Pescara 9

*Una partita in più