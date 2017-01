STARHOTELS - Calciomercato Roma, futuro Seck: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

31/01/2017 15:06

CALCIOMERCATO ROMA SECK / "Se capita una situazione buona per Seck, lo mandiamo a giocare". Pochi attimi fa, in conferenza stampa, l'allenatore della Roma Luciano Spalletti è tornato a parlare del futuro del terzino sinistro giallorosso classe 1996, ex Lazio.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, ad 8 ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato, la società giallorossa non ha ancora dato il via libera alla partenza del giocatore, nonostante i diversi interessamenti da Serie A (nelle ultime ore il suo nome è stato accostato con insistenza all'Atalanta, oltre alle piste Sampdoria e Sassuolo), B ed estero (soprattutto Olanda). La situazione è quanto mai in evoluzione: le parti stanno continuando a discutere sull'opportunità di consentire al giocatore di lasciare la Capitale per giocare con maggior continuità.

L'agente di Seck, ai microfoni di Calciomercato.it, aveva dichiarato lo scorso 6 gennaio: "Ci sono stati interessi più o meno forti per averlo a gennaio. (...) Nessuno ci ha chiesto di andare via. (...) Se dovesse capitare una buona occasione, ne parleremmo con la società ma sarebbe una scelta, quella di andare a giocare di più, fatta esclusivamente con il fine di crescere"