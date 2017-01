Juventus-Milan, Montella non fa drammi: "Siamo sulla strada giusta. Al posto di Niang..."

25/01/2017 23:02

JUVENTUS MILAN/ Vincenzo Montella ha commentato ai microfoni di 'Rai Sport' la sconfitta contro la Juventus che ha estomesso il Milan dall Coppa Italia: "Il Milan ha creduto fino alla fine al pareggio nonostante l'espulsione di Locatelli? Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, la strada è quella giusta, ovviamente non siamo ancora al livello della Juventus ma siamo sulla buona strada. L'esordio di Deulofeu? Bacca aveva speso tanto, eravamo troppo bassi ed è riuscito a creare anche una buona occasione. L'approccio sbagliato del Milan? E' successo tante volte in maniera diversa, ma stasera c'era anche la forza dell'avversario che ha fatto sbloccare la partita. Dobbiamo capire perché succede e sicuramente per migliorare bisogna evitare che accada di nuovo. L'espulsione di Locatelli? Non l'ho rivista, dal campo sembrava avesse preso prima la palla ma non voglio discutere, sono ingenuità di un calciatore giovane che lo aiuteranno a crescere. Se mi aspetto il sostituto di Niang? Intanto è arrivado Deulofeu, ora vedremo cosa ci riserverà il mercato".

S.F.