Coppa Italia, Juventus-Milan: i convocati di Montella

24/01/2017 17:00

COPPA ITALIA JUVENTUS MILAN CONVOCATI / Esordio in vista per Gerard Deulofeu, presente nella lista dei convocati diramata da Vincenzo Montella per Juventus-Milan, quarto di finale di coppa Italia. Sono 26 i calciatori che partiranno per Torino, ecco l'elenco completo: Donnarumma, Plizzari, Storari; Abate, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata; Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa, Mati Fernandez; Bacca, Cutrone (63), Deulofeu, Lapadula, Suso.

B.D.S.