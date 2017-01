Calciomercato Inter, l'Espanyol si tira indietro per Santon

23/01/2017 17:57

CALCIOMERCATO INTER ESPANYOL SANTON / Niente Spagna per Davide Santon: il direttore sportivo dell'Espanyol, squadra accostata al terzino dell'Inter, ha negato l'interesse per il calciatore. "Non ci interessa Santon - le parole di Lardin al 'Mundo Deportivo' -. Non conoscoo chi è il suo agente e per questo non ho parlato con lui".

Santon è da tempo in uscita dall'Inter e dopo i trasferimenti saltati verso Aston Villa e Napoli in estate, ora è in stand by la trattativa con la Sampdoria.

B.D.S.