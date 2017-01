Juventus-Lazio, Inzaghi deluso: "Non mi spiego l'atteggiamento iniziale"

22/01/2017 15:49

JUVENTUS LAZIO INZAGHI / La Lazio esce sconfitta dallo 'Juventus Stadium'. Un 2-0 netto che ha deluso, e non poco, Simone Inzaghi che al termine della gara ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "É mancata attenzione. Non avremmo dovuto far calciare Dybala e lasciare a Cuadrado il tempo di crossare per Higuain. Avevamo preparato bene la partita, che è stata subito compromessa. Non si possono concedere così tanti spazi alla Juventus".

"Come usciamo da questa sconfitta? Esco pensando che dovevamo iniziare con un atteggiamento diverso - ha proseguito l'allenatore biancoceleste - Mi prendo la reazione e il secondo tempo. Abbiamo concesso poco, ma non ci possiamo permettere di subire 2 gol nel primo quarto d'ora. L'atteggiamento iniziale? Non lo so. Eravamo preparati. Sapevamo che impatto c'è con lo Stadium, tanti giocatori ci sono già venuti. Abbiamo fatto un buon secondo tempo e siamo stati in partita fino alla fine".

D.G.