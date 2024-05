Due trattative importanti fanno riflettere il club bianconero in fase di programmazione della prossima stagione

Giorno dopo giorno, la Juventus di Cristiano Giuntoli sta iniziando a prendere una forma propria. Con un anno di ritardo rispetto al suo approdo a Torino, il Football Director bianconero ha assunto adesso nelle sue mani la piena responsabilità della costruzione del nuovo organico. A partire da quello che sarà il nuovo allenatore che prenderà il posto di Massimiliano Allegri in panchina, con Thiago Motta nettamente staccato tra le preferenze della società.

Una volta definita la guida tecnica, verrà la volta delle conferme legate alla rosa della prossima stagione. Nell’ultimo anno, infatti, una delle migliori notizie di casa Juve è arrivata dai propri giovani. Sia da quelli che come Yildiz e Iling-Junior si sono messi in evidenza rimanendo a Torino, ma anche da talenti di proprietà bianconera che hanno brillato nei rispettivi prestiti. Tra questi, ad esempio, hanno fatto benissimo a Frosinone sia Barrenechea ma soprattutto Soulé, vero gioiello nel mirino di grandi club. Ottimo rendimento anche per Dean Huijsen che da gennaio ha approfittato del prestito alla Roma per farsi notare in Italia e non solo.

Proprio il difensore centrale che in estate rientrerà alla Continassa dal prestito secco che negli ultimi mesi lo ha visto nella Capitale, può fare le fortune del club bianconero. Non solo perché sotto l’aspetto tecnico potrebbe tornare utile già dalla prossima stagione nelle rotazioni della prima squadra, ma anche perché in caso di cessione garantirebbe sul mercato un bottino invitante. In casa Juventus, infatti, nessuno si sente di escludere che il classe 2005 possa salutare in estate davanti ad una proposta molto alta.

Calciomercato Juve, due big inglesi su Huijsen: affare da 30 milioni

Stando a quanto riportato da ‘Team Talk’, su Huijsen due club in particolare dalla Premier League sembrano essere pronti a sfidarsi.

Il primo nome – già circolato nelle scorse settimane – è quello del Newcastle, che dopo aver strappato Tonali al campionato italiano è pronto ad aggiudicarsi un altro talento dal futuro luminoso. Occhi puntati pure sul Liverpool, attualmente dietro rispetto ai bianconeri, ma comunque attratto dall’ipotesi per la propria difesa. Per quanto riguarda le cifre, infine, un’offerta da 30 milioni di euro dovrebbe essere sufficiente per strappare il sì della Juventus alla cessione.