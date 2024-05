Inter-Oaktree, colpo di scena: ecco cosa sta succedendo

Il giorno della verità per l’Inter potrebbe regalare anche un inaspettato colpo di scena: cosa sta succedendo tra Zhang e Oaktree

È il giorno della verità. Dentro o fuori come una finale di Champions League. L’Inter conoscerà oggi il proprio futuro con Steven Zhang che dovrà ripagare il finanziamento ottenuto nel 2021 da Oaktree.

Un prestito 275 milioni con scadenza il 20 maggio 2024: il giorno festivo in Lussemburgo ha fatto sì che la scadenza slittasse ad oggi, ma ora non sono più possibili rinvii. Il presidente nerazzurro dovrà versare 375 milioni di euro per evitare che il fondo americano possa escutere il debito e quindi prendersi il controllo della società lombarda.

La situazione sembra essere incanalata proprio in questa direzione dopo che è sfumata la possibilità di ottenere un nuovo finanziamento da Pimco. La lettera che Zhang ha pubblicato sabato scorso ha lasciato poco spazio all’ipotesi che l’attuale numero uno del club possa riuscire a tenersi l’Inter.

Inter-Oaktree, colpo di scena: due le ipotesi

Fin quando però non arriva il gong tutto può ancora succedere ed ecco che potrebbe esserci ancora il colpo di scena che cambia le carte in tavola.

Ne parla il giornalista Carlo Festa su ‘X’ che spiega come già da oggi Oaktree avrà la possibilità di far partire l’iter per escutere il pegno. Lo stesso Festa però aggiunge “tranne colpi di scena”. Due quelli che potrebbero verificarsi nelle prossime ore: “Cioè: Zhang si presenta con i soldi per onorare il prestito; Zhang negozia con Oaktree la proroga di un anno finalizzata alla cessione del club”.

Sarebbe, considerata la situazione attuale, una vera sorpresa, ma – come detto – fin quando non si avranno comunicazioni ufficiali tutto è davvero possibile. Ad ogni modo, il tempo delle indiscrezioni sta per finire: dentro o fuori, oggi si avrà il verdetto sull’Inter di Zhang.