17/01/2017 02:46

SUNDERLAND BRADY - Il Sunderland prova l'assalto per Robbie Brady. Secondo il 'Daily Mail', il club di Premier League offrirebbe oltre 11 milioni di euro per il 25enne centrocampista della Nazionale irlandese. Il Norwich già in estate aveva rifiutato un'offerta simile dal Crystal Palace per il giocatore, sotto contratto al momento fino al 2018.

G.M.