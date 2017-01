Serie A, Baggio non ha dubbi: "Dybala è il futuro, Bernardeschi ha talento"

10/01/2017 15:40

SERIE A BAGGIO DYBALA BERNAREDESCHI / Questione di numero, il 10 ovviamente, che sulle sue spalle ha brillato facendo sognare milioni di tifosi. Roberto Baggio è uno di quei calciatori rimasto nella storia del calcio italiano: proprio lui che ha vestito le maglie di tutte le grandi d'Italia ha parlato delle news Serie A, ospite di Pitti Uomo a Firenze: "Tornare qui fa sempre piacere, ho passato anni importanti, belli, intensi e straordinari. Fiorentina-Juventus è molto sentita da entrambe le tifoserie, spero sia tutto sereno e tranquillo".

Sullo scudetto, Baggio vede i bianconeri come grandi favoriti: "Di certo non si vincono cinque scudetti per caso, la Juve sta facendo benissimo, è la favorita e la candidata numero uno perché è forte in campo ma soprattutto ha una grande società alle spalle. La Roma sta facendo veramente bene, anche il Napoli esprime un bel calcio: entrambi fanno un gioco divertente".

Serie A, Baggio su Bernardeschi, Dybala e Totti

Ma da un numero dieci come Baggio è inevitabile aspettarsi un giudizio su chi oggi riveste il suo stesso ruolo ed è al centro del calciomercato come Dybala, pronta una super offerta del Real Madrid per lui, e Bernardeschi. Si parte però da un simbolo per i numeri dieci, Francesco Totti: "Gli voglio fare un plauso - dichiara Baggio - , non è facile arrivare alla sua età e continuare ad essere determinante. Dybala è il futuro, è un talento grandissimo. Ha grandi margini di miglioramento. Bernardeschi ha un grande talento, ovviamente servono campionati, esperienze, ci vuole pazienza".

B.D.S.