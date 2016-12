Calciomercato Napoli, Mariani rivela: "Ecco come ho trovato Pavoletti"

29/12/2016 14:06

NAPOLI PAVOLETTI MARIANI / Manca davvero poco per poter definire Leonardo Pavoletti a tutti gli effetti un calciatore azzurro: definiti gli accordi tra Napoli, Genoa e il calciatore, si attende l'esito completo delle visite mediche per ufficializzare il primo colpo del calciomercato Napoli. Ieri a Villa Stuart a Roma è andata in scena per Pavoletti la prima parte dei controlli medici con attenzione al ginocchio infortunato a novembre.

A svolgere gli esami il professor Mariani che, come riportato da 'Kiss Kiss Napoli', ha così commentato l'esito degli accertamenti cui si è sottoposto l'attaccante: "Pavoletti ha svolto solo una prima parte delle visite. Con me, visite di natura ortopedica. Oggi a Pineta Grande sosterrà le altre visite. Ho già fornito la mia relazione ortopedica per l'idoneità. Aspettiamo la fine delle visite e successivamente potrà essere sottoscritto il contratto con il Napoli. Ho trovato Pavoletti sereno e felice, contentissimo di iniziare la sua avventura con la maglia azzurra".

Calciomercato Napoli, dentro Pavoletti: ora Gabbiadini può partire

L'acquisto di un attaccante per sostituire l'infortunato Milik è l'obiettivo principale del calciomercato azzurro: ora molto probabilmente Gabbiadini lascerà la formazione di Sarri. Come raccontato da Calciomercato.it, la destinazione più probabile per Gabbiadini è l'estero, con le inglesi Stoke City e Southampton e le tedesche Schalke e Wolfsburg interessate all'attaccante di Bergamo.

B.D.S.