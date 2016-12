Calciomercato Roma, Iturbe: resta il duello Genoa-Torino

27/12/2016 16:33

CALCIOMERCATO ROMA ITURBE TORINO / Nonostante il passaggio di Rincon alla Juve, per Iturbe resta in piedi l'ipotesi Genoa, oltre a quella del Torino. Infatti, l'operazione per l'esterno giallorosso è sempre stata totalmente separata da quella per il centrocampista venezuelano. L'ex Verona partirà in prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni. Da Trigoria non trapelano nervosismi per aver perso Rincon: il club giallorosso non era infatti intenzionato a spendere cifre esagerate per un giocatore ritenuto non più giovanissimo.

M.S./E.T.