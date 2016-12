Calciomercato Inter, Gabigol: "Titolare? Serve tempo. Voglio restare qui"

26/12/2016 12:17

INTER GABIGOL / Si è parlato tanto di Gabigol e del suo scarso minutaggio all'Inter. Su questo e non solo si è espresso lo stesso calciatore, che ha preso parte in Brasile a un vento per la promozione di 'Pro Evolution Soccer 2017': "Il calcio italiano è differente ma i miei compagni sono dei grandi calciatori. Abbiamo tutti nazionali in rosa. Mi alleno duramente e sto imparando tanto. Titolare? Serve ancora un po' di tempo perché ciò avvenga".

MERCATO - "E' ovvio che, quando non si gioca, si vorrebbe iniziare a farlo. Il mio pensiero però è restare all'Inter. Provo un grande affetto per i tifosi, che mi hanno accolto benissimo quando sono entrato in campo. Devo solo avere pazienza".

L.I.