CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS WERNER / Timo Werner può essere la vera, grande occasione della prossima finestra di calciomercato ed Inter e Juventus studiano le mosse per poterne approfittare. Perché è vero che Jurgen Klopp vorrebbe fortemente portare ad 'Anfield' il suo connazionale, ma il Liverpool sembra orientato ad un'estate di pochi investimenti (c'è chi ha parlato anche della possibilità che non vengano effettuati acquisti) e per questo l'affondo sull'attaccante dell'RB Lipsia non è partito, lasciando margini di manovra alle società italiane che fiutano un potenziale enorme affare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Perché secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' l'ormai celebre clausola da 60 milioni di euro presente nel contratto del giocatore è destinata a scendere.

Di quanto? Di 10 milioni di euro, assestando la nuova soglia a quota. Questo perché nell'accordo stipulato, la clausola sarebbe arrivata a 60 milioni solo in caso di vittoria del campionato da parte del Lipsia, ormai distante 5 punti dal Bayern e scavalcato pure dal Borussia Dortmund. Una cifra, questi 50 milioni, sicuramente non alla portata di tutti, ma che per un calciatore come Werner di sicuro non basterebbero se si dovesse trattare direttamente col club proprietario del cartellino. Il nodo è che andrà eventualmente versata entro ile dunque i tempi stringono. L'Inter, più che la Juventus in questo momento, continua a tessere la tela dei contatti, ma l'affondo rimane legato alla trattativa colper Lautaro. Se sarà fumata bianca con i blaugrana, i nerazzurri andrebbero subito all'assalto di Werner, ma approfondire ora i discorsi senza aver definito ancora il futuro del 'Toro' sarebbe prematuro. La svolta comunque potrebbe arrivare presto: il Barça, che per ora non sale oltre quota 80 milioni di euro per l'argentino, avrebbe dato un ultimatum di una decina di giorni ai dirigenti interisti per decidere su Lautaro.

