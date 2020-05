CALCIOMERCATO INTER LAUTARO PSG / Lautaro Martinez ha calamitato l'attenzione di diverse big d'Europa. Non c'è infatti solamente il Barcellona sulle tracce dell'attaccante argentino, con i blaugranA che cercano l'intesa e la formula giusta per convincere i nerazzurri a dare il via libera per il 'Toro'.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovi contatti per Arthur – Ultime CM.IT

Lautaro intanto piace anche a Real Madrid, Manchester United ma soprattutto al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Inter, Leonardo piomba su Lautaro Martinez

Il Dt dei parigini- come riporta 'ESPN' - stima e non poco l'ex Racing e lo avrebbe messo nel mirino per sostituire, che difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Inoltre, sempre nel reaprto d'attacco, permangono i dubbi sul riscatto proprio dall'Inter di Mauro, fissato a 70 milioni di euro.

Leonardo è alla ricerca di un centravanti di spessore per completare il tridente insieme a Mbappe e Neymar, con Lautaro che sarebbe il preferito dalla dirigenza del PSG. Un'operazione che resta comunque complicata per il club campione di Francia, viste le richieste dell'Inter con la clausola da 111 milioni di euro, oltre alla preferenza del 'Toro' che preferirebbe uno sbarco al Barcellona alla corte di Messi in caso di partenza da Milano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, da Lautaro a Pjanic e Arthur | Asse bollente Serie A-Liga