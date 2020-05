Calciomercato Juventus, Darmian su Pogba: "Ecco il vero problema"

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MANCHESTER UNITED POGBA / Le indiscrezioni di calciomercato continuano a interessare Paul Pogba, talento francese che non sta rendendo al massimo al Manchester United. Matteo Darmian, che lo conosce molto bene, ha rivelato alcuni retroscena sul calciatore seguito in Italia da Juventus e Inter: "Paul è mio amico e ho un'ottima relazione con lui. Prima di tutto: stiamo parlando di un vero campione, un grande calciatore, ma anche lui può avere dei periodi in cui non va bene - le sue parole a 'The Guardian' - Il vero problema di Pogba allo United, credo, era il prezzo che il club gli pagava e che condizionava il modo in cui le persone lo percepivano. Ci sono state molte critiche ingiustificate nei confronti di Pogba, per esempio che non lavora abbastanza duramente, ma ha sempre dato il massimo, lo assicuro, in ogni sessione di allenamento. Secondo me le sue esibizioni sono state buone negli ultimi anni, ne parlano troppo negativamente. Infelice? No, onestamente non l'ho visto triste o infelice.

Al contrario, per tutto il tempo che sono stato a Manchester, Paul era assolutamente contento della sua decisione di tornare lì. Si preoccupa davvero di fare bene". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Darmian, infine, ha parlato anche del suo momento al Parma: "Sono stato fortunato a unirmi al Parma. Il direttore sportivo, Daniele Faggiano, mi ha chiamato e mi ha permesso di tornare in Serie A, un campionato che conoscevo bene. Mi sono unito a un buon gruppo di persone e questo aiuta sempre con tutto. E' un club ambizioso ed è questo che mi ha convinto a scegliere il Parma, quindi chissà cosa possiamo ottenere".

