CALCIOMERCATO ROMA TOMIYASU BOLOGNA JUAN JESUS / Venti presenze ed un discreto impatto sulla Serie A per Takehiro Tomiyasu al suo primissimo anno in Italia. Il giovanissimo difensore giapponese ha infatti immediatamente conquistato la fiducia di Mihajlovic a Bologna offrendo un buon rendimento in rossoblù, tanto da attirare addirittura la corte della Roma. Secondo quanto sottolineato da 'TodoFichajes', i giallorossi hanno il polivalente difensore nipponico sulla loro agenda in vista della prossima stagione. Stando alla testata iberica la società capitolina avrebbe anche già avviato i primi contatti con i felsinei che non vorrebbero però separarsi da Tomiyasu.

Dal canto suo il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, considera importante la firma del giapponese tanto da prendere in considerazione anche l'inclusione nell'affare diper convincere il Bologna. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

