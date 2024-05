Lascia l’Inter in estate: tornerà a indossare la maglia bianconera

L’Inter è già al lavoro per completare la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione: Marotta e Ausilio si muovono anche in uscita

L’Inter ha già iniziato a pianificare la prossima stagione dopo il trionfo scudetto e un campionato dominato in lungo e in largo dalla formazione di Simone Inzaghi.

Lautaro Martinez e compagni hanno liquidato anche ieri la pratica Frosinone senza difficoltà, travolgendo i padroni di casa e riscattando il passo falso della gara precedente contro il Sassuolo. Nell’anticipo dello ‘Stirpe’ non è sceso in campo Alexis Sanchez, che sicuramente avrà spazio però nelle ultime due partite con Lazio e Verona. Che a meno di clamorosi dietrofront, saranno anche le ultime con la casacca nerazzurra per l’attaccante cileno. Sanchez non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno ed è destinato così a lasciare definitivamente Milano al termine del campionato.

Inter, Sanchez e Correa in uscita sul mercato

Stagione altalenante per Sanchez dietro la coppia delle meraviglie Thuram-Lautaro, con il ‘Niño Maravilla’ che ha brillato solo a tratti nell’undici di Inzaghi.

Il cileno era tornato ad Appiano Gentile dopo la parentesi al Marsiglia e dovrà quindi trovare una nuova sistemazione in estate. Sanchez vorrebbe restare in Europa e per lui potrebbero aprirsi le porte di un ritorno all’Udinese (se i friulani conserveranno la categoria) per chiudere la carriera, mentre in Sudamerica c’è stato un sondaggio da parte del River Plate con gli agenti del giocatore. Sempre in Argentina, si segnala inoltre l’interesse dell’Estudiantes per Joaquin Correa, che non sarà riscattato dal Marsiglia dopo la mancata qualificazione del club francese alla prossima Champions League.

Anche per il ‘Tucu’ si tratterebbe di un ritorno alle origini, visto che è cresciuto nel sodalizio di La Plata prima di sbarcare in Italia con la casacca della Sampdoria. Insieme a Sanchez e Correa, inoltre, all’Inter ci saranno le uscite di Sensi, Klaassen e dell’ex Juventus Cuadrado.