Roma, tegola pesantissima: è rimasto a Trigoria

La squadra di Daniele De Rossi dovrà fare a meno del calciatore nello scontro diretto per la Champions League contro l’Atalanta

Brutte notizie per Daniele De Rossi a pochi giorni dall’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ai giallorossi, infatti, non è bastata l’ottima prestazione disputata in Germania per recuperare il doppio svantaggio dell’andata e poter centrare la terza finale europea consecutiva degli ultimi tre anni.

Domani sera, inoltre, la Roma è attesa allo scontro diretto in campionato contro l’Atalanta, la stessa formazione che avrebbe potuto incontrare proprio in finale di Europa League in un derby tutto italiano solamente sfiorato. La formazione di Gian Piero Gasperini ha gli stessi punti in classifica dei giallorossi, ma con una partita da recuperare il prossimo 2 giugno con la Fiorentina. Uno scontro che si preannuncia dunque fondamentale per la corsa alla Champions League, con un quinto posto tutto da decidere.

Una gara che non vedrà protagonista uno dei calciatori più importanti della Roma di De Rossi, vale a dire Paulo Dybala. Rimasto in panchina per tutta la durata del match contro il Bayer Leverkusen, l’argentino non è riuscito a recuperare dal fastidio muscolare che lo ha tormentato negli ultimi giorni. Per questa ragione, l’attaccante è rimasto a Trigoria e non sarà tra i convocati dei giallorossi per Bergamo, così come Leonardo Spinazzola dopo la lesione muscolare al flessore rimediata lo scorso giovedì.

Lo stesso De Rossi aveva parlato nel post partita di Leverkusen di un nuovo fastidio accusato dalla Joya alla vigilia della gara europea, spiegando comunque che qualora le due squadre fossero arrivate ai supplementari l’avrebbe comunque buttato nella mischia per i minuti finali.