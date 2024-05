DIRETTA Serie A, Napoli-Bologna | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Dopo l’anticipo del venerdì, il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A si apre con Napoli-Bologna

Frosinone-Inter ha aperto ieri la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, mentre la prima partita del sabato vede di fronte il Napoli e il Bologna con entrambe le squadre impegnate nella lotta per posto in Europa in vista della prossima stagione.

I padroni di casa, guidati in panchina da Francesco Calzona, occupano l’ottavo posto in classifica, che significa qualificazione alla prossima edizione della Conference League, e sono reduci dal pareggio esterno, con gol subito allo scadere, contro l’Udinese del grande ex Fabio Cannavaro. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Thiago Motta, sempre al centro di molte voci di mercato per quanto riguarda il suo futuro, arrivano a questo appuntamento da quarti in classifica, in piena zona Champions League, e dopo il pareggio, quarto nelle ultime cinque partite, a reti bianche contro il Torino di Ivan Juric lontano dalle mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-BOLOGNA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Urbanski, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Odgaard. All.: Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 92, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Roma e Atalanta* 60, Lazio 56, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli e Frosinone* 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in meno

**una partita in più