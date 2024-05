Lesione e stagione finita: brutte notizie per De Rossi

Le ultime notizie in merito all’infortunio di Leonardo Spinazzola. Questa mattina è arrivato l’esito degli esami a cui è stato sottoposto l’esterno romanista: la situazione

Circa due settimane e tre partite alla fine della stagione per la Roma, che dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bayer Leverkusen si lecca le ferite. I giallorossi aggiungono infatti al danno dell’addio alla coppa anche la beffa per l’infortunio di Leonardo Spinazzola, costretto alla sostituzione dopo appena una 20ina di minuti.

Cambio forzato che non faceva già presagire nulla di buono per il classe 1993, che è peraltro impegnato anche sul versante futuro visto il contratto in scadenza a fine giugno. Intanto questa mattina sono arrivati gli esiti degli esami a cui si è sottoposto l’esterno in maglia numero 37, che ha riportato una lesione muscolare al flessore destro.

Almeno due settimane di stop quindi per Spinazzola, che in buona sostanza può considerare chiusa la propria stagione. La Roma dal canto suo si prepara invece a scendere in campo domani sera in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, per uno scontro diretto da non fallire.