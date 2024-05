Lazio, (ri)scoppia il caso Luis Alberto: la decisione di Tudor alla vigilia della sfida dei biancocelesti contro l’Empoli di Nicola

Ci risiamo. Dopo il clamoroso annuncio delle scorse settimane, riscoppia il caso Luis Alberto per la Lazio di Tudor.

Questa mattina, nel corso della seduta di rifinitura, non si è visto il centrocampista spagnolo. Luis Alberto non si è allenato e non sarà convocato per il match dell’Olimpico contro i toscani. Un’esclusione che sarebbe nuovamente legata a motivi di natura disciplinare.

Tudor ha così deciso di escludere il giocatore dalla lista dei convocati. Una scelta, quella del tecnico croato, che conferma quanto anticipato lo scorso 15 marzo su Tv Play. Nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, infatti, avevamo proprio detto che per Tudor non esistono e non sarebbero esistite ‘prime donne’, nomi e maglie già prenotate. In sostanza, le nuove gerarchie nella squadra biancoceleste si sarebbero pressoché azzerate. Anche per Luis Alberto.